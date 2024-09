Soffocata da un boccone di carne andato di traverso: muore 39enne a Carmagnola

CARMAGNOLA – Una tragedia si è consumata nella giornata di ieri, venerdì 13 settembre, a Carmagnola. Una donna di 39 anni, Paola L. è morta soffocata dal boccone di carne che le è andato di traverso in gola.

Immediata la chiamata al 118 da parte dei familiari, ma all’arrivo dei sanitari era troppo tardi: gli operatori non sono riusciti a rianimarla. L’arrivo sul posto del medico legale e dei carabinieri è servito a constatare che si è trattato di un incidente: il boccone le è andato in trachea ostruendo le vie aeree.

La salma è stata immediatamente restituita ai familiari per le esequie.

Cos’è la manovra di Heimlich

La manovra di Heimlich e altre manovre devono essere usate solo quando è presente una grave ostruzione delle vie aeree e la vita è in pericolo. Se la persona che soffoca può parlare, tossire con forza o respirare adeguatamente, non sono necessari interventi.

Dal momento che la vittima del soffocamento ha un’ostruzione alle vie aeree, non riuscendo a riempire i polmoni non ha nemmeno la possibilità di tossire energicamente da sola.

Il soccorritore esegue la manovra di Heimlich utilizzando mani e braccia per esercitare una serie di rapide e profonde pressioni sull’area addominale del paziente, tra sterno e ombelico, dirigendo la spinta verso l’alto in modo da comprimere il diaframma. Ciò provoca la compressione dei polmoni, esercitando così una spinta pneumatica sull’oggetto che ostruisce la trachea, in modo da provocarne l’espulsione. In sostanza ciò rappresenta un potente e artificiale colpo di tosse.

Se la vittima è già incosciente è necessario l’intervento di un medico o sanitario formato quindi ai primi segnali di soffocamento chiamare il 118.

La manovra di Heimlich è sconsigliata in neonati e lattanti e anche in bambini al di sotto dei 20 kg (<5 anni) oltre che nelle donne gravide e nei soggetti obesi.

