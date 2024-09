Torino: due giorni di convegni sulle discipline oculistiche, visite gratuite con l’unità mobile

TORINO – È iniziato ieri presso il Centro Congressi Lingotto di Torino, il Convegno Nazionale UICI-AMGO: “Le stagioni della Vista. La continuità delle cure in oftalmologia“. Il convegno, che durerà due giorni, si inserisce all’interno del progetto AMGO (“A Me Gli Occhi”), che ogni anno si svolge in una città italiana diversa e propone un importante momento di approfondimento scientifico dedicato alle discipline oculistiche.

L’evento, divenuto un punto di riferimento per medici, ortottisti e professionisti della riabilitazione visiva, è stato organizzato dalla Presidenza Nazionale dell’ UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna e patrocinato dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB) con l’obiettivo di riunire professionisti del settore da tutta Italia per svolgere un momento di confronto e una riflessione collettiva sui temi legati alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione della vista.

Quest’anno, inoltre, per tutta la durata dell’evento, grazie ad una clinica mobile presso il centro Congressi del Lingotto (via Nizza 280, Torino) messa a disposizione dalla sezione UICI di Biella, sarà possibile per ogni cittadino svolgere un controllo oculistico gratuito per ricordare la fondamentale importanza degli screening periodici e della prevenzione.

In questa edizione saranno affrontati diversi temi quali: le diverse patologie oculistiche, l’uso dell’intelligenza artificiale nei percorsi di prevenzione e riabilitazione, l’avanzamento della telemedicina e la condivisione delle attuali procedure usate a scopo preventivo e riabilitativodagli esperti che operano in strutture ed ambulatori oculistici.

Dichiarazione Mario Barbuto, Presidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus e Presidente Nazionale di UICI:

“Una nuova occasione di incontro con la comunità scientifica oftalmica per rinsaldare il vincolo di collaborazione che deve portare a una efficienza sempre maggiore delle terapie, delle tecniche e dei modelli di prevenzione della cecità e presa in carico delle persone a rischio da parte del servizio sanitario nazionale. AMGO, inoltre, rappresenta una opportunità di formazione e di crescita per centinaia di operatori sanitari a ogni livello, per rafforzare sempre più gli strumenti di lotta alla cecità, l’unica vera guerra che valga la pena di essere combattuta“.

Dichiarazione Linda Legname, Vicepresidente UICI:

“Ogni giorno l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti si impegna per diffondere, promuove e ribadire il valore della prevenzione e della riabilitazione visiva. Strumenti essenziali per contrastare la cecità e migliorare la qualità della vita delle migliaia di persone ipovedenti. Ricerca, sperimentazione e l’utilizzo delle tecnologie ci incoraggiano a guardare avanti con ottimismo“.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese