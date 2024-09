Giorgio Chiellini ritorna alla Juventus con un nuovo ruolo

TORINO – Due anni dopo l’addio, l’ex capitano Giorgio Chiellini torna a far parte dei bianconeri con un ruolo diverso. Dal 16 settembre infatti, Giorgio vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations.

Com’ era già emerso qualche settimana fa, l’ex difensore non si occuperà di mercato, nonostante il percorso accademico di Chiellini ha visto conseguire una laurea in Economia e Commercio nel 2010, una laurea magistrale in Business Administration e nel 2017, un master in Economia Aziendale.

Giorgio inizierà un percorso manageriale che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali.

