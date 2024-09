Inaugurata la nuova Academy dell’Istituto dei Sordi di Pianezza

DIPARTIMENTI ED ATTIVITA’

L’istituto, ente accreditato al MIM a livello nazionale,al suo interno svolge numerose attività, suddivise fra diversi dipartimenti (servizi educativi, servizi diurni e residenziali, formazione, Academy, logopedia, ricerca e comunicazione, Bioagrideaf).

In ambito formativo organizza corsi, in presenza e online, aperti a insegnanti che possono iscriversi fruendo dei 500 € loro riconosciuti dalla Carta del Docente, e a tutti coloroche intendono avvicinarsi alla sordità:

– Lingua dei Segni Italiana, dal livello principiante ad avanzato

– Lingue dei segni straniere (francese, americana, internazionale)

– Didattica della sordità e accessibilità culturale

– Corsi per Assistenti alla Comunicazione

– Corsi rivolti a professionisti a supporto dell’inclusione delle persone sorde (esempio di clienti:GTT, musei, enti pubblici e privati, agenzie europee, albi professionali ecc.)

– Corsi rivolti a persone sorde disoccupate e da qualificarsi (cucina, social media design, ecc.) – Corsi di aggiornamento per interpreti di lingua dei segni

Fra le attività di spicco dell’Istituto, la realizzazione di filmati che spiegano, nel linguaggio dei segni, i contenuti e le sezioni di vari musei. A Torino sono attivi al Museo Egizio di Torino, al MAO – Museo Arte Orientale, alla Galleria Arte Moderna, alle Gallerie d’Italia, Camera, al Planetario e al Castello di Rivoli. In Piemonte, al Museo Civico di Cuneo. L’Istituto dei Sordi di Torino ha realizzato anche video per il Museo del Mare di Palermo e la Cattedrale di Monreale, per Casa Puccini a Lucca, Castel del Monte in Puglia e il Parco archeologico di Pula, in Sardegna.