Apre il centro di approvvigionamento Amazon di Alessandria: 700 posti di lavoro in 3 anni

ALESSANDRIA – Da oggi il nuovo centro di approvvigionamento Amazon di Alessandria è ufficialmente operativo. La struttura prevede la creazione di 700 posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi 3 anni, una nuova promessa di occupazione per l’Italia che si unisce alla previsione dell’azienda di raggiungere i 19.000 dipendenti con contratto a tempo indeterminato entro la fine del 2024.

Il nuovo centro contribuirà all’ottimizzazione dei prodotti all’interno della rete logistica di Amazon, trasferendo gli articoli ai centri di distribuzione situati in Italia e nel resto d’Europa, consentendo loro di servire al meglio i clienti di Amazon grazie a una maggiore selezione e costi più bassi.

“Con questo nuovo investimento, di oltre 120 milioni di euro, il nostro Paese si conferma un’area strategica dell’azienda per il potenziamento e l’ampliamento del proprio business” – spiega Lorenzo Barbo, Amministratore Delegato di Amazon Italia Logistica – “il sito di Alessandria è il primo centro di approvvigionamento in Italia e implementerà alcune delle più recenti tecnologie sviluppate da Amazon a supporto degli operatori della logistica. Amazon continua a investire in strutture e in innovazioni tecnologiche per offrire ai dipendenti uno degli ambienti di lavoro più avanzati al mondo, assicurandosi del loro benessere mentre lavorano per soddisfare le richieste dei clienti. I sistemi robotici di Amazon supportano i dipendenti nei compiti più ripetitivi e in una parte delle mansioni che comportano il sollevamento di carichi pesanti. Questo rende il lavoro più semplice e sicuro per chi lavora, permettendo così ai nostri dipendenti di avere maggior tempo da dedicare a ciò che sanno fare meglio: trovare nuovi modi per soddisfare i clienti e innovare”.

La sicurezza è la massima priorità per Amazon a livello globale. Le tecnologie implementate nel nuovo centro di Alessandria mirano a semplificare le attività dei dipendenti, riducendo i tempi di spostamento, eliminando movimenti ripetitivi e sollevamenti di oggetti pesanti. Tra le innovazioni introdotte vi sono l’Universal Item Sorter (UIS), un sistema che utilizza tecnologia wireless avanzata per smistare in modo efficiente migliaia di prodotti al giorno, spostando piccoli contenitori mobili; l’Automated Tote Retriever (ATR): Integrato con l’UIS, questo sistema ottimizza i processi migliorando la sicurezza e l’ergonomia. Automatizzando il processo di sostituzione dei contenitori utilizzati per la movimentazione della merce, l’ATR riduce lo sforzo fisico dei dipendenti, contribuendo a un flusso di lavoro più snello ed ergonomico.

Ogni tecnologia comporta requisiti di competenze diversi e, in molti casi, la creazione di nuovi ruoli. Negli ultimi dieci anni, infatti, oltre 50.000 posti di lavoro nei centri logistici in Europa hanno beneficiato di miglioramenti grazie all’introduzione di nuove tecnologie che creano un ambiente di lavoro più sicuro e opportunità di acquisire e rafforzare competenze.

Molte delle tecnologie presenti nel centro di approvvigionamento di Alessandria sono il frutto del lavoro del team europeo di Advanced Technology dell’Operations Innovation Lab di Vercelli, l’unico centro di sviluppo tecnologico presente a livello europeo. Con un investimento di oltre 700 milioni di euro negli ultimi cinque anni, entro la fine del 2024 Amazon avrà finalizzato l’implementazione di oltre 1000 nuove innovazioni basate sulla robotica e sull’intelligenza artificiale in tutta la rete europea dei suoi centri logistici. Solo nel 2024, l’azienda prevede di introdurre 120 nuove tecnologie di automazione nella sua rete europea.

L’apertura di Alessandria permetterà di continuare a creare posti di lavoro di qualità in Piemonte, dove, nelle sedi Amazon, già lavorano 3.900 persone. Il centro di approvvigionamento di Alessandria diventa l’ottavo sito Amazon presente nella regione, aggiungendosi ai tre centri di distribuzione di Torrazza Piemonte (TO), Agognate (NO) e Vercelli, i tre depositi di smistamento a Grugliasco, Brandizzo e Alessandria, il sito Amazon Fresh e gli uffici Amazon Alexa a Torino.

