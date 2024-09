Divieto di caccia in 9 comuni del Canavese per le ricerche dell’uomo disperso nell’Orco

FELETTO – Le ricerche dei Gianni Canavera, 58enne caduto con il trattore nel torrente Orco a Feletto, trascinato dalle acque e disperso dalla mattinata di lunedì 5 settembre, continuano senza sosta. Ieri, domenica 15 settembre, un centinaio di persone hanno partecipato ai perlustramenti intorno al torrente Orco e il fiume Po nella zona che comprende i comuni di Bosconero, Chivasso, Feletto, Lusigliè, Montanaro, San Benigno Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese e Volpiano.

Il prefetto di Torino ha diramato un’ordinanza valida da ieri per il divieto di caccia nelle zone della ricerca. Nei sopracitati nove comuni, per una distanza di 2 chilometri dai corsi d’acqua interessati, è vietata la caccia per permettere che le operazioni si svolgano in sicurezza.

Gianni Canavera stava disboscando le rive dell’Orco quando una piena l’ha sorpreso e ha fatto ribaltare il trattore con l’uomo a bordo nel torrente. Da oltre 10 giorni si sono mobilitati vigili del fuoco con l’elicottero Drago e i sommozzatori, i carabinieri ma anche privati cittadini per ritrovarlo, ma di lui nessuna traccia.

