Meteo Piemonte: ritornano le nuvole e anche un po’ di pioggia, temperature in calo

PIEMONTE – Ancora per il pomeriggio odierno, lunedì 16 settembre, correnti secche settentrionali mantengono condizioni di tempo stabile e parzialmente soleggiato sulla nostra regione, con una ventilazione ancora sostenuta sul settore orientale. Successivamente l’esteso minimo, attualmente presente sui Balcani, si muoverà di moto retrogrado verso ovest, apportando un nuovo impulso di aria più fredda negli alti strati atmosferici e convogliando correnti umide dai quadranti nordorientali sul Piemonte. Tale configurazione determinerà cieli più nuvolosi sul settore centro-meridionale della regione e precipitazioni a ridosso dei rilievi. In particolare dal pomeriggio di martedì, precipitazioni deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio, su zone montane e pedemontane tra Alpi Cozie e Marittime; in serata possibili deboli piovaschi sulle pianure di Torinese e Cuneese. Quota neve in calo in serata sui 2100-2200 m.

