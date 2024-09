Torino prima per reati informatici e quinta in generale per denunce nel 2023

TORINO – È uscita la classifica annuale del Sole 24 ore che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente. Nella classifica generale Torino si posiziona al quinto posto dopo le città di Milano, Roma, Firenze e Rimini, seguita da Bologna, Prato, Imperia, Venezia e Livorno.

I numeri parlano di 5.685,1 denunce per 100.000 abitanti, con un numero assoluto di 125.263 denunce. A incidere sopratutto sono le truffe e le frodi informatiche che posizionano Torino in cima alla classifica con 780,1 denunce per 100.000 abitanti. Da notare che altre due piemontesi si classificano tra le prime dieci e sono il VCO e Novara, rispettivamente 3^ e 5^ per i reati informatici.

Torino si posiziona tra le prime dieci anche per reati come furti con strappo e furti con destrezza oltre a rapine e rapine in pubblica via, che indica sì un aumento della criminalità, ma sicuramente gioca un ruolo chiave la presenza di visitatori e city users che spesso diventano bersaglio di reati predatori, come furti o rapine, andando ad alimentare le statistiche. Non a caso, le compagne di classifica sono spesso città come Milano, Venezia, Roma, Firenze e Rimini.

Prima in classifica per Danneggiamenti (1217,8 denunce per 100.000 abitanti) e Rapine in esercizi commerciali (14,8 denunce per 100.000 abitanti), anche Torino segue un andamento in crescita che vede i dati superare il 2019 pre-covid e in generale una crescita delle denunce che non si vedeva dal 2013, quando è iniziato un trend in calo.

Per quanto riguarda le altre province piemontesi, la più sicura risulta essere Cuneo al 99^ posto su 106 province e città metropolitane considerate nell’indagine. Segue il VCO all’83^ posto e la provincia di Vercelli al 77^ posto in classifica. A metà sono le province di Asti e Biella, rispettivamente al 65^ e 60^ posto, mentre Novara e Alessandria sono nella parte alta al 37^ e al 30^ posto per le denunce ogni 100.000 abitanti.

