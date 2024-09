Caterina Panero compie 100 anni ed è Collegnese a vita

COLLEGNO – Caterina Panero è talmente orgogliosa di essere cittadina collegnese che quando le hanno proposto di prendere la residenza a Trofarello nella struttura dove si trova ora, anche per avere agevolazioni per il medico, si è rifiutata di cambiarla.

“Sono è rimango collegnese a vita” – ha risposto Caterina in un piemontese fluente al figlio Valerio che gli propose il cambiamento su suggerimento della struttura che la ospita e che sabato 14 settembre scorso non ha nascosto una certa emozione nel vedere il Sindaco della Città di Collegno, Matteo Cavallone, che l’ha raggiunta per festeggiare i suoi 100 anni.

Caterina è piemontese da generazioni e in particolare di Veglia, frazione di Cherasco nelle Langhe. Giovanissima si trasferì prima a Cascine Vica e poi a Collegno a Terracorta dove ha tutt’ora la residenza e da cui non sembra aver nessuna intenzione di cambiare.

