Contro un iceberg di polistirolo, online il trailer del film che chiude l’esalogia della paura di Pupi Oggiano

TORINO – “Vuoi cominciare tu, Laura? Perchè sei qui?”, chiede lo psicologo Des. “La notte ho dei terribili incubi”, risponde Laura. Comincia così, con il volto preoccupato di Matilde Amato in primo piano, il trailer di “Contro un iceberg di polistirolo”, appena rilasciato online in vista della prima nazionale del film che si svolgerà il 16 ottobre al Cinema Massimo di Torino.

L’esalogia della paura di Pupi Oggiano

“Contro un iceberg di polistirolo” è il titolo con cui si conclude l’esalogia di Pupi Oggiano, cominciata con “La paura trema contro” nel 2018, e che scioglierà tutti i nodi rimasti, dando risposta alle domande lasciate in sospeso nei lavori precedenti. Un’esalogia quasi completamente girata tra Torino e il Piemonte.

Un percorso che ha alcune caratteristiche ben precise. I sei film sono tutti autoconclusivi, ma visti nel loro insieme svelano alcuni dettagli che solo chi ha visto le storie precedenti sarà in grado di cogliere. E del resto il filo conduttore dell’esalogia è dato proprio dai titoli dei sei film, che letti uno dopo l’altro rivelano la concezione di Oggiano sul cinema di genere. “La paura trema contro: Ancora pochi passi Nel ventre dell’enigma E tutto il buio che c’è intorno Svanirà per sempre Contro un iceberg di polistirolo”.

In quest’ultimo film, scritto dallo stesso Oggiano insieme a tutti e tre gli sceneggiatori che lo hanno accompagnato in questa avventura (Antonio Tentori, Corrado Artale e Gabriele Farina) la protagonista è la giovane Laura, interpretata dall’esordiente sul grande schermo Matilde Amato.

Accanto a lei ritroviamo alcuni degli attori che hanno lavorato ai cinque film precedenti di Oggiano, da Diego Casale a Tita Giunta, da Maurizio Carlini ad Anna Panero, da Paolo Mazzini a Clarissa Allia ad Alis D’Amico. E ancora Maurizio Terenzi, Athena Privitera, Ilaria Monfardini, Omar Vestri. Con loro anche alcune novità, che per la prima volta incrociano le loro strade con il regista torinese, come Fabio Farronato, Cristina Possidente e Elena Forno.

La storia

La giovane Laura è vittima di una serie di incubi notturni, durante i quali incontra dei personaggi inquietanti (che chi ha visto i film precedenti dell’esalogia o letto i libri non faticherà a riconoscere). Per provare a far smettere gli incubi decide di partecipare ad una serie di sedute di psicoterapia di gruppo ma la situazione sembra non migliorare. Inoltre i partecipanti alle sedute di gruppo cominciano a sparire uno dopo l’altro. C’è un mistero che li unisce? Cosa nasconde il dottor Des? Che ruolo hanno gli incubi di Laura? Non sono solo queste le domande a cui la giovane protagonista dovrà trovare una risposta.

L’appuntamento con la prima nazionale del film è mercoledì 16 ottobre al Cinema Massimo di Torino alle ore 21.00.

Il trailer di “Contro un iceberg di polistirolo”

