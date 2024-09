Giornata dell’Alzheimer: specialisti a disposizione delle famiglie di Torino

TORINO – In occasione della Giornata dell’Alzheimer, il 23 settembre gli specialisti del presidio ospedaliero Fatebenefratelli di san Maurizio Canavese saranno presso la sede di Alzheimer Piemonte in via Bellezia 12/G a Torino per rispondere alle domande dei famigliari sulla gestione della persona malata.

Si tratta di un contributo richiesto dall’associazione, che dimostra l’importanza di questo accompagnamento specialistico. Ricordiamo che la Struttura Complessa “Riabilitazione Alzheimer ed altre Demenze” diretta dal Dottor Piero Secreto, del Presidio Ospedaliero Riabilitativo Beata Vergine della Consolata Fatebenefratelli, segue circa 2.000 pazienti all’anno: 220 ricoveri ordinari, 250 pazienti in Day Hospital, 5.000 visite ambulatoriali rivolte a 1.500 soggetti. Con 40 posti letto e percorsi riabilitativi individuali e personalizzati il reparto di Alzheimer offre una varietà di servizi, predisposti per l’intero spettro di bisogni di salute dei pazienti affetti da questa patologia.

“Dal momento della sua fondazione l’Ordine Fatebenefratelli si impegna ad offrire un supporto a chi ne ha bisogno. Siamo accanto a chi deve affrontare la malattia di Alzheimer e altre forme di Demenza e ai loro famigliari. Infatti, esiste un potere curativo della relazione con gli altri che vede come punto di partenza il superamento della solitudine e dell’isolamento” spiega Secreto.

Recentemente, si è deciso di attivare un servizio per la cura del paziente con demenza al proprio domicilio.

