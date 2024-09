Guido Gobino presenta la nuova collezione di cioccolatini e altro, un omaggio a Torino

TORINO – Proseguono i festeggiamenti dei 60 anni di attività di Guido Gobino che per l’occasione lancia una nuova collezione completamente rivisitata, caratterizzata da un elegante pattern disegnato interamente a mano, un packaging raffinato, sempre più sostenibile, e tante ricette originali.

L’intera gamma rende omaggio a Torino, dove è nata e si è sviluppata la realtà artigiana. La grafica raffigura la veduta dall’alto del centro città e della storica Bottega di Guido Gobino di Via Lagrange. L’arancione, il colore identitario del brand, si accosta armoniosamente al bianco raffinato delle confezioni, creando un contrasto visivo fresco e sofisticato che accompagna le nuove e colorate ricette.

Nel pieno rispetto della sua filosofia green, Guido Gobino introduce un packaging ecologico e riutilizzabile, ponendo attenzione al ciclo di vita del prodotto, dalla sua creazione alla fase di post-consumo. Il vasetto della nuova crema spalmabile ne è un esempio: l’etichetta facilmente rimovibile permette al consumatore di riciclare il barattolo, destinandolo ad altri usi domestici. O ancora l’innovativa confezione per i preparati in polvere, come la cioccolata calda e la tisana alle bucce di cacao, studiata per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

La collezione offre un ventaglio di novità irresistibili: dalle tre nuove ricette delle semisfere al Minifoglio al cioccolato al latte e pesca, dal Giandujone al caramello con fiocchi di mais alla gustosa tisana al profumo di cioccolato. Tre nuove origini di Cacao con un’edizione limitata di pregiati Criollo a fava bianca completano la gamma.

naturale Laguna Lachuá, un Cioccolato dalle dolci note di frutta cotta e un lieve tono speziato. Ecuador 70%: prodotto a partire da una filiera del cacao tracciabile e completamente

priva di deforestazione, frutto di un progetto di collaborazione tra il Ministero dell’Ecuador e l’Agenzia per lo Sviluppo delle Nazioni Unite. Disponibile in due formati: cialdina 5g e tavoletta 55g. Criollo Colombia 75%: un pregiatissimo Cacao, prodotto in quantità molto limitata, di

autentico cacao Criollo: note dolcissime di erbe aromatiche dal piacevole finale amaricante. Criollo Guatemala 83%: proveniente dal cuore del Guatemala, Finca Ana Maria, una

limitatissima produzione di cacao Criollo da cui abbiamo sviluppato un cioccolato dal

colore chiarissimo con spiccate note di agrumi e frutti esotici.

Tutti i prodotti sono disponibili nella sezione e-commerce del sito guidogobino.com/shop/ e nelle Botteghe di Torino e Milano.

