Anche al Bioparco ZOOM Torino arriva l’Oktoberfest, tanti eventi per bambini e adulti

TORINO – Atmosfere bavaresi, giochi, musica, balli ma anche, naturalmente, tanta birra. Anche a ZOOM arriva l’Oktoberfest, la tradizionale festa folkloristica nata a Monaco e ora celebrata in tutto il mondo a fine settembre.

Quando

Per due lunghi weekend, dal venerdì alla domenica (20/21/22 settembre & 27/28/29 settembre), si potrà così integrare la classica visita al parco con momenti di vero divertimento: il Mora Mora Village si trasformerà nel Biergarten, una vera e propria locanda bavarese a cielo aperto, che coinvolgerà tutta la famiglia tra proposte culinarie e numerose attività di animazione.

Tanti i giochi a tema proposti, tutti i giorni, dalle 15.00 alle 19.00: dalla corsa con i sacchi al tiro alla fune, dal tiro al barattolo ai quiz a premi, fino alla versione autunnale del bowling dove si utilizzerà una zucca al posto della palla. E poi… tutti a fare un tuffo nella piscina di fieno dove poter saltare e rotolarsi a stretto contatto con la natura.

Al Bioparco si balla e si canta

Numerosi i gruppi che, con esibizioni live, intratterranno gli ospiti: dai Melty Groove (venerdì 20 e 27) ai Lou Pitakass (sabato 21 e 22) fino ai La Rueido (sabato 28 e domenica 29).

Il 21 e 28 settembre, alle 12.00 e alle 18.30, si potrà anche partecipare a workshop di balli occitani durante i quali, guidati da esperti, tutta la famiglia potrà cimentarsi imparando i passi di queste divertenti e ritmate danze tradizionali.

Ma non è Oktoberfest senza birra… al Mora Mora Village, prenderà vita una tradizionale locanda all’aperto dove degustare i piatti tipici bavaresi e concedersi una gustosa grigliata di carne accompagnata dai tipici pretzel e da una selezione di birre artigianali.

Si festeggia anche il rinoceronte

E non può esserci festa, a ZOOM, senza pensare alla conservazione. Il 22 settembre si celebra infatti la “Giornata Mondiale del Rinoceronte” e, per l’occasione, viene lanciata l’iniziativa “Una birra per il Rhino” dedicata proprio ai rinoceronti: con il supporto di Amico Bicchiere, il 10% del ricavato derivante dalle birre vendute sarà devoluto alla Fondazione Zoom per il sostegno del progetto di salvaguardia dei rinoceronti, nella riserva uMkhuze Game Reserve, a cura di Save The Rhino, che si impegna nella tutela e conservazione di questa specie ad altissimo rischio di estinzione.

Ad oggi sono solo 27 mila i rinoceronti (facenti parte delle 5 specie esistenti) ancora in vita ed è estremamente necessario tutelarli e conservarli, combattendo il bracconaggio legato alle false credenze che circolano sui presunti effetti benefici e curativi del loro corno.

Oltre all’evento, sarà naturalmente possibile visitare tutto il parco – dalle 10.00 alle 22.00 – alla scoperta degli habitat del parco e degli oltre 300 animali ospitati, oltre a poter partecipare ai talk con i biologi in programma.

