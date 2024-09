Le fontane di Torino piene di barchette fucsia, pubblicizzano un sito di escort

TORINO – Le fontane di Torino sono state invase da un mare di barchette di carta fucsia. Le barchette, molto evidenti, sono apparse a decine nelle fontane del Po e della Dora in piazza Cln, al monumento del Frejus in piazza Statuto, ma anche in piazza Carlo Alberto, dove di acqua non c’è traccia.

Non sono passate inosservate, anche perchè il QR code stampato sul fianco rimanda ad un sito di escort. Diversi lettori ci hanno segnalato la cosa protestando per la scelta di marketing non proprio sostenibile.

