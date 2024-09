Rasa lo stemma della Juve sui capelli dei figli per fare uno sgarbo al nuovo compagno dell’ex moglie

TORINO – Ha fatto rasare i capelli ai figli con lo stemma della Juve per fare uno sgarbo al nuovo compagno dell’ex moglie, che è romanista. La donna non ha preso bene quello che lui riteneva uno scherzo e l’ha denunciato.

Un uomo di Torino di 53 anni è a processo per quel gesto e non solo. Più serie sono infatti le altre accuse da parte della donna, che ha denunciato maltrattamenti nei confronti dei figli. L’episodio in questione risale al 2022 ed ora si apre il processo. L’uomo si è difeso dicendo che erano stati i ragazzi a chiedergli quel taglio, versione smentita dalla madre dei bambini, che all’epoca avevano 6 e 8 anni.

