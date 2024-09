Sta per tornare il Cineforum al Mulino di Piossasco. Tutti gli appuntamenti

TORINO – Anche quest’anno il Teatro Cinema Il Mulino propone due rassegne

cinematografiche, una in autunno ed una in primavera. Grazie alla ormai consolidata collaborazione con l’Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino e raccogliendo gli spunti del pubblico, verranno presentate pellicole che alternano generi e stili diversi: troveranno largo spazio i titoli italiani, tra cui alcuni sostenuti dalla Film Commission Torino Piemonte, inframmezzati da brillanti commedie francesi e inglesi e altri titoli internazionali premiati nei grandi festival.

Di grande rilievo sarà la possibilità di avere ben tre incontri con autore e

autrici per un arricchente momento di approfondimento e dibattito in sala.

Anche quest’anno la strumentazione utilizzata da Mulino ad Arte, sarà a basso

impatto ambientale, grazie al finanziamento del bando ‘Luoghi della cultura’ di

Compagnia di San Paolo, vinto nel 2020 con il progetto ‘THE GREEN THEATER’.

Come di consueto le proiezioni saranno al mercoledì, con doppio appuntamento alle 17 e alle 21. La data di inizio per il Cineforum autunnale è il 25 settembre con un titolo già molto apprezzato, Un mondo a parte di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele!

Calendario proiezioni – Autunno 2024

25 settembre

Un mondo a parte

Riccardo Milani

Italia. 2024 (113’)

Con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, per cercare in tutti i modi di salvare una scuola speciale sulle montagne abruzzesi..

2 ottobre

Perfect Days

Wim Wenders

Giappone, Germania. 2023 (123’)

Nello scenario di Tokyo, Wenders ritrae la serena e composta solitudine di un uomo che ha fatto pace con il suo passato.

9 ottobre

Gloria!

Margherita Vicario

Italia, Svizzera. 2024 (100’)

La storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che nel 1800 nel convento di Sant’Ignazio a Venezia inventa una musica ribelle, leggera e moderna. Originale esordio alla regia della cantante Margherita Vicario.

16 ottobre

Fremont

Babak Jalali

USA. 2023 (91’)

Una ragazza cerca una comunità all’interno di Fremont, una città della Bay Area (California).

23 ottobre

Un altro ferragosto

Paolo Virzì

Italia. 2024 (115’)

Seguito dell’acclamato Ferie d’Agosto del 1996, il film di Virzì è una commedia che riflette su un paese ormai senza prospettive né vergogna. Con un cast eccezionale.

30 ottobre

Fuga in Normandia

Oliver Parker

Gran Bretagna, USA. 2023 (96’)

La “grande fuga” del novantenne Bernie Jordan (Michael Caine) per partecipare al 70° anniversario del D-Day. Ispirato a fatti realmente accaduti.

6 novembre

Volare

Margherita Buy

Italia. 2023 (100’)

Margherita Buy esordisce nella regia con una commedia per la quale prende ispirazione dalla propria fobia del volo.

13 novembre

Il gusto delle cose

Tran Anh Hung

Francia. 2023 (145’)

La storia della stimata cuoca Eugenie (Juliette Binoche), e di Dodin, il raffinato gourmet con cui ha lavorato negli ultimi 20 anni.

20 novembre

Nata per te

Fabio Mollo

Italia. 2023 (113’)

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia. Un film dolce e delicato che affronta a viso aperto il dibattito sulle adozioni per le persone single, ispirato alla storia di Luca Trapanese.

27 novembre

Tango della vita (alla presenza dell’autrice in sala)

Erica Liffredo

Italia, Lettonia. 2024 (76’)

In occasione della Giornata Nazionale della Malattia di Parkinson. Un ballo, una vita, un amore. Un documentario sensibile sul potere del tango come espressione passionale e terapeutica.

Calendario proiezioni – Primavera 2025

19 febbraio

Palazzina Laf

Michele Riondino

Italia. 2023 (99’)

Ambientato nel 1997 all’ILVA di Taranto, un film dal solido impianto civile e dagli echi grotteschi e arrabbiati, che mette al centro il diritto dei cittadini al lavoro.

26 febbraio

L’incidente (alla presenza del regista in sala)

Giuseppe Garau

Italia. 2023 (72’)

Una donna cerca di tenere insieme la propria vita finché non le appare un’opportunità che non può lasciarsi sfuggire. Opera prima che ha vinto numerosi premi internazionali e che propone una Torino poco conosciuta sul grande schermo.

5 marzo

L’estate di Cléo

Marie Amachoukeli-Barsacq

Francia. 2023 (84’)

Una tata propone alla bambina che accudisce di seguirla a Capo Verde per un’ultima estate insieme. Un’avventura, tra il letterario e il realistico, che racconta di un amore assoluto e di un momento di crescita.

+ La vita magra

Francesca Giuffrida

Italia. 2024 (20’)

Cortometraggio co-prodotto dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema e

Notte Americana, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE,

nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e il supporto Film Commission Torino

Piemonte. Il film, interamente girato nel quartiere di Barriera di Milano a Torino, racconta la storia di Iris (Giorgia Spinelli) e di Lori (Amanda Rabbia): una giovane madre e sua figlia vivono in periferia sole e senza alcun sostegno oltre al lavoro

precario di Iris ovvero vendere porta a porta prodotti dimagranti fasulli, con l’aiuto

della figlia.

12 marzo

Tatami

Zahra Amir Ebrahimi, Guy Nattiv

Iran. 2023 (105’)

La giudoka iraniana Leile Hosseini alla vigilia della finale dei campionati mondiali. Una lotta di resistenza e affermazione.

19 marzo

78 – Vai piano ma vinci (alla presenza della regista)

Alice Filippi

Italia. 2017 (52’)

In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in

ricordo delle vittime delle mafie. La rievocazione di un sequestro della ‘ndrangheta in un apprezzabile ibrido di cronaca, intreccio criminale e dramma familiare. Con Daniele Ronco nei panni del protagonista.

26 marzo

The Holdovers (Lezioni di vita)

Alexander Payne

USA. 2023 (133’)

Ambientato in un college del New England durante le vacanze di Natale del 1970, il film ci riporta a L’attimo fuggente e a Breakfast Club, con un’atmosfera dolce-amara che abbraccia temi atemporali invitandoci al viaggio.

2 aprile

C’era una volta in Bhutan

Pawo Choyning Dorji

Taiwan, Francia, USA, Hong Kong, Bhutan. 2023 (107’)

Lo stesso autore di Lunana questa volta racconta un momento speciale della storia contemporanea del Bhutan: le prime elezioni democratiche indette dal Re nel 2006.

9 aprile

Cattiverie a domicilio

Thea Sharrock

Gran Bretagna. 2023, 100’

1922, Littlehampton, una città a sud dell’Inghilterra. Una donna devota riceve lettere anonime oscene. La sua vicina ribelle viene sospettata e arrestata. A far luce sulla vicenda una giovane poliziotta poco rispettata.

16 aprile

Manodopera – Interdit aux chiens et aux Italiens

Alain Ughetto

Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Portogallo, 2022 (70’). Il regista torna a Ughettera, una frazione di Giaveno, per ricostruire le vicende dei suoi antenati e ne nasce un film in stop-motion poetico e personale sull’emigrazione italiana in Francia a inizio del ‘900.

Abbonamento completo (19 film)

INTERO: 93 euro

RIDOTTO Under 25, Over 65, Disabili: 66 euro

Abbonamento autunno (10 film)

INTERO: 56 euro

RIDOTTO Under 25, Over 65, Disabili: 40 euro

Abbonamento primavera (9 film)

INTERO: 50 euro

RIDOTTO Under 25, Over 65, Disabili: 36 euro

Biglietti singola proiezione

Intero: 7 euro

Ridotto Under 25,Under 10, Disabili e Over 65: 5 euro

Abbonamenti in vendita dal 10 al 25 settembre con i seguenti orari di biglietteria: martedì 12-14, mercoledì 16-18, giovedì 16-18.

Info e prenotazioni

La biglietteria aprirà un’ora prima degli eventi.

