La 22a riunione della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa in 5 fotografie

GRINZANE CAVOUR – Si è svolta domenica scorsa la 22a Dieta della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa, ovvero l’evento che ogni anno richiama sulle colline langarole numerosi rappresentanti di confraternite e circoli enogastronomici italiani e francesi.

“Abbiamo voluto dare importanza – sottolinea il gran maestro Ginetto Pellerino Pellerino – all’aspetto culturale, tecnico e didattico della nocciola delle Langhe che ispira un giallista come Mauro Rivetti e impegna brillanti giovani del territorio come Giovanni Menaldi ad affrontare le problematiche legate alla produzione, sempre più messa in crisi dai cambiamenti climatici”.

