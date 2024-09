Truffa sul bonus facciate, smantellata organizzazione tra Biella e Vercelli

VERCELLI – Gli uomini della guardia di finanza di Vercelli sono impeganti da questa mattina in un’operazione per smantellare un complesso sistema dedito al riciclaggio e autoriciclaggio di denaro.

Perquisizioni e sequestri di aziende, terreni e abitazioni sono in corso tra Biella e Vercelli. L’obiettivo è smantellare un’associazione per delinquere che avrebbe sfruttato il bonus facciate per ottenere falsi crediti.

Tra gli indagati ci sono anche liberi professionisti. Il sistema prevedeva fatture gonfiate per lavori mai fatti o svolti solo parzialmente, che sarebbero poi state spese come compensazioni dei debiti di imposta. I reati contestati sono truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio.

