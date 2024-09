In fiamme un magazzino in corso Grosseto a Torino, vigili del fuoco sul posto

TORINO – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15:30, alcune squadre dei vigili del fuoco di Torino sono state impegnate per circa un paio di ore nello spegnere un incendio scoppiato in un magazzino edile, in corso Grosseto.

Le cause dell’incendio sono da accertare. I vigili sono intervenuti con un’autoscala e un carro autoprotettori; la situazione è tornata sotto controllo tempestivamente grazie all’intervento dei vigili che hanno evitato che il rogo si estendesse ulteriormente.

