Un altro pareggio per la Juventus contro il Napoli: 0 a 0 all’Allianz Stadium di Torino

TORINO – Non brillano gli attaccanti sia della Juventus che del Napoli, tanto che Thiago Motta sostituisce Vlahovic già all’intervallo con Weah, mentre Conte cambia tutti e tre i giocatori del tridente con Lukaku e Kvaratskhelia decisamente sottotono. Non vanno oltre il pareggio a reti inviolate all’Allianz Stadium di Torino.

Pochi sprazzi e poche occasioni da entrambe le parti. Il Napoli si rende pericoloso due volte con McTominay e Politano, la Juve si avvicina al gol con Koopmeiners. Perse per entrambe l’occasione di andare in testa alla classifica, guidata temporaneamente dal Torino con 11 punti dopo la vittoria a Verona. Napoli per ora in terza posizione con 10 punti mentre lo segue la Juventus in quarta posizione con 9 punti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese