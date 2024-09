Oggi ad Omegna il passaggio della “stecca” alla sezione di Alessandria, che ospiterà il raduno interregionale degli Alpini 2025

OMEGNA – Sarà Alessandria ad ospitare il raduno interregionale 2025 degli Alpini.

Oggi, a Omegna, si è invece tenuto il momento più atteso delle celebrazioni del centenario degli Alpini: la sfilata per le vie del paese e la cerimonia del passaggio della “stecca” dalla sezione di Omegna a quella di Alessandria, che organizzerà il raduno il prossimo anno.

Come riportato da ANSA, è stata «Un’esperienza molto bella – ha commentato il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante – con il solito e sempre emozionante richiamo alla gioia e alla pace tipico degli Alpini, che fanno dello spirito di corpo momento di apertura, solidarietà e tolleranza, interpretando al meglio la nostra Costituzione». Alle 18:00, in conclusione della giornata, è infine in programma l’ammainabandiera.

