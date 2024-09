Vercelli, tenta di soffocare la compagna e le toglie il cellulare per chiamare i soccorsi

VERCELLI – È a processo un uomo di 25 anni della Bassa Valsesia per aver tentato di soffocare la compagna e averla minacciata con un coccio di bottiglia e un paio di forbici. Dalle ricostruzioni della Procura di Vercelli, l’uomo al culmine di una lite avrebbe scaraventato la donna sul letto e prima strangolata con le mani, poi data la strenua resistenza di lei ha continuato con un cuscino, ma si è fermato poco prima che perdesse conoscenza.

Le ha anche tolto il cellulare per impedirle di chiamare i soccorsi, ma lei ha combattuto ed è riuscita a chiamare i carabinieri. La donna ha poi sporto denuncia portando all’arresto in carcere dell’uomo. La vicenda si è svolta a novembre e l’uomo è rimasto rinchiuso fino a luglio scorso in custodia cautelare con l’accusa di tentato omicidio e rapina.

In questi giorni la prima udienza arrivata per il giudizio immediato come richiesto dalla Procura. Nelle prossime settimane si attende il verdetto.

