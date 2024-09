Femminicidio nella notte a Torino: uccide la ex moglie davanti ai figli

TORINO – Notte di sangue a Torino, dove si è consumato l’ennesimo femminicidio.

A essere uccisa una donna di 34 anni, accoltellata dall’ex marito, un uomo di 48 anni. Secondo quanto si apprende, l’omicidio della donna sarebbe stato il tragico epilogo di una lite, finita con una coltellata mortale al petto per la donna. La tragedia è avvenuta davanti ai figli, in un appartamento in via Cigna, in Barriera di Milano.

La 34enne è stata subito trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco dalla Croce Verde di Villastellone, ma per lei non c’è stato nulla da fare. L’uomo invece è stato arrestato dai carabinieri in strada; il figlio tredicenne lo stava inseguendo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese