Domani inizia la VII edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”

PIEMONTE – Domani, giovedì 26 settembre 2024, la VII edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo” apre i battenti nel segno della novità e della tradizione, sempre più fedele all’evento originale bavarese.

La parata inaugurale, infatti, non si svolgerà più in corso Nizza ma nella pedonale via Roma, con ritrovo alle ore 17 davanti al palazzo dell’ex Curia Vescovile e arrivo in piazza Galimberti alle 18, da dove le navette gratuite e i trenini folkloristici trasporteranno il pubblico presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta), dove alle ore 19 verrà tagliato il nastro inaugurale all’ingresso del padiglione principale dell’evento.

La tradizionale cerimonia di apertura della prima botte da parte del sindaco della città al grido di “O’Zapft is!”, invece, avrà luogo alle 19.30 sul palco live dentro il padiglione, esattamente come avviene a Monaco di Baviera.

La grande novità che gli organizzatori della Sidevents hanno previsto quest’anno è l’omaggio del primo boccale di birra da un litro a tutti coloro che prenoteranno online nella serata inaugurale.

