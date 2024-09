Torino: raccolti 380 kg di rifiuti lungo il Po con Leroy Merlin

TORINO – Sono oltre 380 i chilogrammi di rifiuti abbandonati che si stima siano stati raccolti, sabato 21 settembre, a Torino, in occasione del World CleanUp Day, progetto promosso dall’ONG Let’s Do It. L’iniziativa, a cui Leroy Merlin Italia ha aderito anche quest’anno, ha visto la partecipazione di oltre 60 cittadini, clienti, persone di Leroy Merlin Italia e dipendenti comunali e di aziende municipalizzate volenterosi, che hanno unito le forze per contribuire alla pulizia e tutela dell’ambiente.

Nella mattinata, i negozi Leroy Merlin di Moncalieri, Giulio Cesare e Collegno, in collaborazione con l’Associazione Vie d’Acqua, hanno coordinato un intervento di pulitura del lungo Po, dai Murazzi fino al Borgo Navile di Moncalieri, mentre il punto vendita di Collegno si è occupato della pulitura del lungo Po di fronte all’ospedale Regina Margherita di Torino. Tra i materiali dannosi per l’ecosistema, i volontari, che hanno accolto con entusiasmo l’invito a compiere questo importante gesto di utilità civica, hanno raccolto principalmente rifiuti ingombranti, oltre a scarti di plastica e di vetro abbandonati per negligenza, disattenzione e indifferenza.

L’edizione, che ha visto l’organizzazione di eventi dedicati in 38 comuni italiani, ha riscontrato un grande successo, coinvolgendo 50 negozi Leroy Merlin e oltre 1500 partecipanti. I volontari si sono impegnati nella pulizia di parchi, spiagge, rive di fiumi e laghi, dando vita a una maratona collettiva di sostenibilità che si è concretizzata con un totale stimato di oltre 66 tonnellate di rifiuti raccolti.

