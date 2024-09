Algoritmi clinico-assistenziali infermieristici: i sindacati della sanità incontrano l’assessore della Regione

TORINO – Sono positive le prime impressioni dei partecipanti dell’incontro tra l’assessore alla sanità della Regione Piemonte (Federico Riboldi) e i sindacati del settore sanitario, svolto oggi (giovedì 26). Tema del vertice: gli algoritmi clinico-assistenziali infermieristici (ACAI) per il Sistema di Emergenza Sanitaria Preospedaliera 118.

Attualmente questo strumento è stato sospeso, dopo essere entrato in funzione per un breve periodo. La Regione sta volutando se inserire il loro utilizzo all’interno della Direttiva di Giunta Regionale.

Si è trattato del primo incontro di una serie di riunioni, che verranno convocate nelle prossime settimane.

“Ci si aspetta che questi momenti di confronto siano propositivi e utili per avere, entro la fine dell’anno, le

consultazioni necessarie per l’emanazione della DGR. – afferma Claudio Delli Carri, segretario regionale di Nursing Up Piemonte – Nursing Up continuerà a monitorare attentamente il dialogo, auspicando che le soluzioni che emergeranno possano garantire non solo l’efficienza del sistema 118, ma anche un miglioramento generale della qualità del servizio sanitario in Piemonte. Accogliamo con favore l’apertura della Regione Piemonte, ma ribadiamo che l’attenzione deve essere sempre rivolta alla qualità del servizio erogato”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese