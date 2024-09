Con una scacciacani nello zaino ribadisce di non poter pagare l’affitto al Comune: 55enne arrestato a Villadossola

VCO – Ieri (mercoledì 25) a Villadossola, nel Vco, un 55enne ha minacciato un dipendente del Comune con una pistola scacciacani ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era stato convocato dall’Ufficio Tecnico per pagare l’affitto di un appartamento pubblico, ma dopo aver ribadito più volte che non sarebbe riuscito a pagare, ha tirato fuori dallo zainetto una pistola e ha iniziato a minacciare l’operatore comunale.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, che lo hanno fermato mentre era in sella a una bicicletta appena fuori le mura del Comune. All’interno dello zaino, c’era una pistola scacciacani

