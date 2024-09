I lavoratori de l’Operosa Spa scioperano, domani presidio a Porta Nuova

TORINO – Il giorno 27 Settembre 2024 le OO.SS FILT – CGIL, FIT Cisl, UILTRASPORT e FAST CONFSAL a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della Società L’Operosa S.p.A. operanti negli appalti ferroviari nel LOTTO 1 – Grandi Stazioni e LOTTO 14 – RFI PIEMONTE, hanno dichiarato una prima azione di sciopero.

A seguito delle procedure di raffreddamento aperte in data 10 luglio 2024 ed esperite con esito negativo presso il Prefetto di Torino in data 26 Agosto 2024, le OO.SS proclamavano in data 27 Agosto 2024 una prima azione di sciopero per la seconda metà del turno di lavoro da svolgersi in data 27 Settembre 2024, giorno in cui si terrà un presidio presso la Stazione di Torino Porta Nuova dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

Le ragioni che hanno portato allo sciopero sono la sospensione unilaterale delle relazioni industriali da parte de l’Operosa e il mancato rispetto delle norme contrattuali presenti nel CCNL/AF di settore, quali:

Mancata informativa preventiva su assunzione di interinali;

Mancato confronto su modifiche dell’organizzazione del lavoro;

Istituzione di turni di reperibilità mai concordati e remunerati;

Contratti di assunzione non conformi con la continuità lavorativa;

Applicazione di trasferimenti coatti;

Violazione delle percentuali di utilizzo di personale a tempo determinato, part time rispetto ai full time presenti nei LOTTI;

Contratti di lavoro con sedi plurime con comuni dislocati su tutto il Piemonte, eludendo di fatto istituti contrattuali come la trasferta;

Articolazione oraria 6 giorni di lavoro su 7 senza aver fatto nessun accordo sindacale come previsto dalle norme contrattuali, eludendo di fatto il confronto sindacale;

Le Organizzazioni Sindacali sono fortemente preoccupate e confidano in un autorevole intervento da parte del gruppo FSI, affinché si possa mettere fine a questa vicenda assurda.

Infatti, non si comprende come si possa lasciare servizi in appalto a società che di fatto non riconoscono il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dall’Associazione Datoriale Agens rappresentante il gruppo FSI. Pertanto auspichiamo che nei prossimi giorni in un intervento del gruppo FSI, alfine di porre fine a queste vessazioni, diversamente la vertenza proseguirà fino a quando non sarà riconosciuto di fatto ed in toto il CCNL/AF dà la società L’Operosa S.p.A.

In occasione dello Sciopero del 27 Settembre 2024 le OO.SS organizzeranno un presidio nella stazione di Torino Porta Nuova fronte binari dalle ore 10.00 alle ore 15.00

