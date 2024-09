Auto sbanda e si ribalta, poi ne arriva un’altra e la urta: un ferito grave nello scontro sull’ex SS11 a Settimo

TORINO – Un uomo è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi (27 settembre) a Settimo Torinese, sull’ex statale 11. La vettura stava procedendo in direzione Torino quando ha sbandato, ha urtato il guard rail e si è ribaltata; un’altra auto che era al seguito l’ha urtata.

Immediati i soccorsi del 118, che hanno trasportato uno dei due conducenti al Cto di Torino in condizioni critiche.

