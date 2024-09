Dopo gli scontri tra gli ultras di Genoa e Sampdoria, oggi (sabato 28) Juve-Genoa si gioca a porte chiuse

TORINO – La partita di questa sera (sabato 28) tra Geoa e Juventus si giocherà a porte chiuse perché c’è il pericolo che gli scontri tra ultras si ripetano, dopo i fatti di mercoledì 25.

Nel derby della città Genovese, vinto dalla Sampdoria ai rigori, ci sono stati violenti scontri tra le due curve, tradotti in collisioni con la polizia, che cercava di fare da cuscinetto tra le due fazioni. Si sono registrati 36 agenti e 12 tifosi feriti.

Per l’entità dei fatti, il prefetto di Genova ha deciso di far disputare la gara prevista oggi al “Luigi Ferraris” a porte chiuse, transennando i 33.205 posti a sedere. La decisione è stata presa su suggerimento dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che nella determinazione pubblicata nei giorni scorsi scrive: “Gli incontri di calcio “Genoa – Juventus” (Serie A, in programma il 28 settembre 2024), “Modena – Sampdoria” (Serie B, in programma il 29 settembre 2024), “Sampdoria – Juve

Stabia” (Serie B, in programma il 4 ottobre 2024), […] sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Contestualmente, si invitano le Leghe competenti a interessare le società organizzatrici per non far avviare la vendita dei tagliandi”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese