Rapina farmacie col volto coperto ma con i tatuaggi in vista, arrestato

TORINO – I carabinieri di Rivoli hanno arrestato un uomo di 56 anni accusato di rapina pluriaggravata in concorso. Sarebbe il responsabile di due rapine avvenute nei primi giorni di settembre presso due farmacie di Rivoli e Collegno.

Il presunto rapinatore agiva con un complice che per il momento non è stato individuato. Piuttosto facile individuare invece lui, visto che ha compiuto i colpi con il volto nascosto da un collant ma con alcuni tatuaggi evidenti e non coperti.

Nella farmacia di Rivoli il bottino è stato di 280 euro in contanti e due orologi, in quella di Collegno, 1540 euro in contanti. Il rapinatore ora si trova in carcere a Torino.

