Torino: tenta di estorcere denaro per restituire una bici rubata, arrestato 32enne

TORINO – Un uomo di 32 anni è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione e violenza privata. L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per minaccia e per il possesso di un coltello.

I fatti

Gli agenti di polizia si sono trovati a intervenire in via Dina per la segnalazione di una lite, conseguente al furto di una bicicletta. Sul posto, un uomo indica ai poliziotti una persona seduta in un furgone quale presunto autore del reato di cui è stato vittima.

L’uomo racconta di aver subito il furto della sua bicicletta pieghevole riposta nel giardino condominiale. Una volta messosi alla ricerca della bici, si era imbattuto in via Dina nel trentaduenne, il quale gli chiedeva 400 euro per la restituzione del velocipede.

A questo punto la vittima ha deciso di contattare la polizia e, per tutta risposta, l’uomo del furgone ha estratto una forbice dalla tasca, spingendo contro il muro il suo interlocutore e cercando di colpirlo. Inoltre, il 32enne ha tolto di mano il cellulare alla controparte per interrompere la richiesta di aiuto. Solo l’intervento di altre persone ha posto fine all’aggressione.

Mentre stanno appurando i fatti, gli agenti notano l’uomo estrarre le forbici dalla tasca e disfarsene lanciandole nel furgone dove trovano anche un coltello con blocco lama della lunghezza di 19 centimetri, occultato all’interno di un vano porta oggetti.

Alla luce dei fatti, il trentaduenne è stato arrestato dagli agenti.

