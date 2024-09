Il nuovo polo logistico di Alessandria sarà realizzato da X Change: ecco che aspetto avrà

ALESSANDRIA – Si chiama “X-Change” la proposta vincitrice della gara per la realizzazione dei lavori per la Variante Urbanistica del nuovo scalo merci di Alessandria. Il progetto è stato presentato da un collettivo di soggetti: Gruppo Bertola Capofila Valtidone S.p.A., Prelios S.p.A. e CLF-Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. (in qualità di operatori economici), The Blossom Avenue, Carlo Ratti Associati e Land (in qualità di progettisti affiancati da esperti).

A notizia della vincita è il commissario straordinario di Governo, Calogero Mauceri, che insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, ha coordinato l’incontro con i sindaci interessati dal Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese per valorizzare le opportunità legate al Terzo Valico dei Giovi.

Come sarà quindi il nuovo scalo merci? Ci sarà un’area di carico e scarico, una dedicata allo stoccaggio merci, un’area definita “produttiva ecologicamente attrezzata”, un parco pubblico e un’area urbana comprensiva, a sua volta, da un mix funzionale di social/student housing, residenziale, terziario e commerciale.

