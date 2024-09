Inaugurata la 61ª edizione di Expocasa, fino al 6 ottobre all’Oval Lingotto di Torino

TORINO – La 61ª edizione di Expocasa, fiera dedicata al mondo dell’arredamento e delle ristrutturazioni, si è aperta oggi a Torino presso l’Oval Lingotto Fiere, e continuerà fino al 6 ottobre.

Il salone, con 150 espositori in rappresentanza di circa 250 brand, è iniziato con un dibattito dal titolo “Slow life, slow kitchen. Per una nuova etica dell’abitare“, durante il quale noti designer come Giampaolo Allocco e Walter Nicolino hanno discusso sull’evoluzione del design, focalizzandosi sulla sostenibilità e sulla funzionalità della cucina come spazio sociale. Una delle novità di quest’anno è stata la Design Call, che ha selezionato 10 designer under 35 provenienti da tutta Italia. I dieci progetti esposti al salone si distinguono per innovazione, sostenibilità e multifunzionalità, come ad esempio un coffee table che si trasforma in seduta o una lampada che cambia illuminazione soffiando. L’upcycling è un altro tema chiave, con progetti come una panca creata da materiali di scarto.

Expocasa 2024 presenta anche un’area dedicata al vintage e al modernariato, oltre a una mostra d’arte contemporanea con opere di 11 artisti emergenti, dal titolo “L’arte a casa tua“. La Design Square espone brand innovativi, come Kriptonite e Rochebobois, e include anche “Insulti Luminosi”, un brand noto sui social media che propone frasi ironiche come decorazioni luminose. Infine, una delle ultime novità di quest’anno è Expocasa Off, un programma di eventi che si svolgerà negli showroom della città, con attività come dimostrazioni di nuovi prodotti e showcooking, offrendo una panoramica delle ultime tendenze in fatto di arredamento e design.

Expocasa 2024 si conferma un appuntamento importante per il mondo del design e dell’arredo, offrendo un’ampia varietà di espositori, eventi e dibattiti che esplorano l’evoluzione dell’abitare moderno, con un focus particolare su innovazione, funzionalità e sostenibilità.

