Furto a Costigliole Saluzzo: ladri in moto spaccano la vetrina di una gioielleria durante la sagra

COSTIGLIONE SALUZZO – Nel pomeriggio di oggi, domenica 29 settembre, un furto ha scosso la tranquilla cittadina di Costigliole Saluzzo, mentre si svolgeva la Sagra dell’Uva. Due malviventi, a bordo di una motocicletta e con il volto coperto da caschi, hanno utilizzato un piccone per sfondare la vetrina della gioielleria “Sogni d’Oro” in via Vittorio Veneto.

L’assalto è avvenuto attorno alle 14, durante una breve pausa pranzo del titolare che aveva lasciato momentaneamente chiuso l’esercizio. Dopo aver rotto la vetrata, i ladri hanno preso i gioielli esposti e sono fuggiti rapidamente in moto, lasciando pochi indizi dietro di loro.

L’intervento dei Carabinieri è stato immediato, e sono ora in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili. La vicinanza della zona pedonale, gremita di persone per la sagra, rende il crimine ancora più sorprendente.

