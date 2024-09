Giornata mondiale per il cuore: successo per la Heart Run a Torino con la partecipazione di 250 allievi carabinieri

TORINO – Oggi, 29 settembre 2024, nel cuore di Torino si è svolta la Heart Run, una camminata di 5 chilometri organizzata in occasione della Giornata mondiale per il cuore. Tra i partecipanti, 250 allievi carabinieri della Scuola Allievi di Torino, che si sono uniti a centinaia di cittadini per sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sano nella prevenzione delle malattie cardiache.

L’evento, con partenza e arrivo in Piazza Castello, è stato dedicato alla memoria di Lorenzo Greco e ha avuto anche uno scopo benefico: i fondi raccolti saranno destinati all’installazione di defibrillatori nelle scuole e negli impianti sportivi, oltre a finanziare borse di studio per studenti di Medicina, Scienze Infermieristiche, Scienze Motorie e Ingegneria Biomedica.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese