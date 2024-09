Macugnaga: avviate le ricerche per un uomo scomparso da otto giorni

MACUGNAGA – Le operazioni di ricerca per un 58enne disperso sopra Macugnaga sono cominciate questa mattina, dopo che l’uomo è stato segnalato come scomparso da otto giorni.

Le ricerche per Christopher Menacher hanno preso avvio solo oggi a causa di un ritardo nella segnalazione della sua scomparsa: i familiari avevano denunciato la sua mancanza, ma non era stata allertata la squadra di soccorso alpino, il che ha ritardato l’intervento.

La zona delle ricerche si concentra nelle aree sopra Macugnaga, dove è stato rinvenuto il furgone dell’uomo a Pecetto. Si presume che il 58enne abbia intrapreso il cammino verso la capanna Marinelli accompagnato dal suo cane. Gli operatori del soccorso alpino stanno percorrendo tutti i sentieri della zona per cercare di rintracciare l’uomo o l’animale. Qualora le ricerche manuali non dovessero dare risultati, si prevede l’utilizzo di droni per un monitoraggio più ampio della zona.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese