MotoGP: Bagnaia al terzo posto in Indonesia, ma non è detta l’ultima parola

MANDALIKA, INDONESIA – Terzo posto per il campione chivassese per il Gran Premio d’Indonesia, ma potrebbe salire di posizione.

Jorge Martin domina il GP, vincendo la gara dopo essere stato in testa dal primo giro. Acosta è arrivato secondo, ma è sotto investigazione per la pressione irregolare delle gomme e potrebbe essere penalizzato, il che permetterebbe a Bagnaia di guadagnare una posizione. Bagnaia ha chiuso al terzo posto, seguito da Morbidelli e Bezzecchi. Tra i ritirati ci sono Bastianini, caduto, e Marc Marquez, per problemi al motore. Con questa vittoria, Martin aumenta il distacco in classifica su Bagnaia, portandosi a +21 punti, in attesa di sviluppi sulla situazione di Acosta, che si chiarirà più tardi.

