CERESOLE – Nella serata di oggi (domenica 29) un uomo è morto sulla statale 460 di Ceresole, all’altezza della rotonda che porta in frazione Argentera, a seguito di un incidente. La moglie della vittima, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del volante e, dopo aver urtato contro i guard rail, è finita fuori strada. A bordo c’era anche il marito, che ha subito lesioni profonde e fatali. I soccorsi hanno trasportato la donna in ospedale a Cirié.

Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.

