2 maxi igloo in piazza San Carlo Torino il 4 ottobre con Health for Dreamers

TORINO – Health for Dreamers è l’ evento di anteprima del Festival del Digitale Popolare che si terrà Venerdì 4 ottobre 2024 ore 14-19, in Piazza San Carlo dove verranno allestiti 2 maxi igloo. Nell’igloo grande verranno effettuati talk per proposte visionarie mentre nell’igloo piccolo laboratori partecipativi aperti a tutti.

“Come sarà il Servizio Sanitario Nazionale di domani?”, “Quale ruolo giocherà il digitale nel migliorare la nostra sanità?”, “Come possiamo integrare tecnologia e aspetti umani per creare un sistema sanitario più inclusivo ed efficiente?”

Sono solo alcune delle questioni dalle implicazioni per nulla scontate a cui vuole rispondere Health for Dreamers, l’evento di TrendSanità che il 4 ottobre porterà in piazza San Carlo le eccellenze del settore, per una riflessione condivisa sul Servizio Sanitario Nazionale che vorremmo, a partire dai suoi principi fondamentali – universalità, uguaglianza, equità -, ultimamente messi in discussione.

Pubblico privilegiato saremo tutti noi, cittadini e non solo, beneficiari diretti e indiretti del SSN, con un occhio di riguardo verso le innovazioni digitali: Health for Dreamers si propone come evento in anteprima del Festival del Digitale Popolare, che proseguirà con la sua programmazione a Torino anche durante le giornate del 5 e del 6 ottobre.

“Con Health for Dreamers vogliamo trasformare in realtà il sogno di una salute accessibile a tutti: universale e gratuita, sempre attenta alle ultime innovazioni ponendole al servizio di una sanità per tutte e per tutti- spiega Simone Eandi, Editore di TrendSanità – Quello del 4 ottobre non sarà il solito convegno, ma un pomeriggio di riflessione e partecipazione curiosa e visionaria, dove scienza, comunicazione, tecnologia e salute si incontrano, in una moltitudine di professioni coinvolte. È un’occasione unica per discutere e costruire insieme la sanità di domani, con il contributo di esperti che condivideranno le loro esperienze e proiezioni verso il futuro più innovative”.

I laboratori

Health for Dreamers si distribuirà all’interno dei due igloo di piazza San Carlo: all’interno dell’igloo più raccolto il partner dell’iniziativa Paradeigma accoglierà professionisti, cittadini e curiosi a partecipare a laboratori e workshop per una visione condivisa del SSN, analizzato da ogni prospettiva possibile: «Il coinvolgimento attivo della comunità è fondamentale per progettare un futuro sostenibile per il Servizio Sanitario Nazionale – spiega Giuseppe Petrosino, founder di Paradeigma -. Gli individui, come utenti e portatori di interessi, devono essere parte integrante del processo decisionale per assicurare che le politiche e le strategie adottate rispondano realmente alle esigenze della popolazione».

Con i suoi laboratori partecipativi, Health for Dreamers creerà uno spazio aperto e inclusivo in cui i partecipanti possano condividere le proprie esperienze, preoccupazioni, idee e proposte per il futuro del sistema sanitario. Il dialogo tra cittadini, operatori sanitari, esperti e rappresentanti istituzionali è essenziale per identificare soluzioni innovative e sostenibili.

I 12+1 talk visionari

Sul palco del maxi igloo di piazza San Carlo si alterneranno 12 interventi tra ricercatori, esperti in AI, rappresentanti delle professioni e delle istituzioni, aziende e influencer che promuovono la salute a oltre 1 milione di follower. A introdurli Simone Eandi, con il suo speech La sinfonia del cambiamento.

Ecco il dettaglio della giornata:

Programma ore 14.00-19.00

Saluti istituzionali:

Jacopo Rosatelli, Assessore Città di Torino Politiche sociali, Pari Opportunità, Politiche abitative di Edilizia Pubblica, Coordinamento relazioni con Aziende Sanitarie, Beni Comuni

Francesco Di Costanzo, Presidente Fondazione Italia Digitale

Interventi:

L’assistenza territoriale sempre più digitalizzata, Elettra Carini, Unità di progetto Telemedicina AGENAS

La professione infermieristica nella transizione digitale, Pietro Giurdanella, Consigliere FNOPI

Coinvolgere i cittadini nella salute pubblica, Daniela Paolotti, Co-direttrice del laboratorio di Epidemiologia digitale e computazionale della Fondazione

ISI

Un cambio di paradigma: la realtà virtuale, dai videogiochi alla medicina, Corrado Calì, Ricercatore NICO (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi)

Innovazione e Integrazione: il ruolo strategico dei service provider nel nuovo ecosistema Salute, Marco Mazzucco, Amministratore Delegato Blue Assistance e Direttore Vita e Welfare Reale Mutua

Non accettare cookies dagli sconosciuti, HeiMi, Influencer di salute

Tutela della privacy e Intelligenza artificiale: insieme si può!, Carla Monferrato, Senior Specialist Tech Lab Management in Intesa Sanpaolo Innovation Center

La robotica indossabile per combattere il tumore, Domenico Prattichizzo, Professore di robotica all’Università di Siena e Direttore del SIRSLab (Siena Robotics and Systems Lab)

L’Intelligenza Artificiale e la medicina del futuro, Emanuela Girardi, Fondatrice e presidente di Pop AI (Popular Artificial Intelligence)

La disinformazione nuoce gravemente alla salute, Cesare Buquicchio, Condirettore di TrendSanità

Sfide e opportunità del digital people engagement, Roberta Gilardi, Associazione Preziosa ETS e CEO G-Gravity, e Laura Patrucco. Presidente ASSD (Associazione Scientifica per la Sanità Digitale)

Vorrei ma non posso, Paolo Petralia, Vicepresidente FIASO con delega al digitale

A seguire, dalle 17,30, si alterneranno sul palco Fabrizio Meloni (AOU Cagliari), Marco Giraudo (CSI Piemonte), Alessandro Catanzariti (Enhancers/Tinexta), Antonio Pagliai (Gemelli Digitale) e un panel moderato da Roberta Villa con Francesco Porpiglia (Professore Associato di Urologia dell’Università degli Studi di Torino), Antonio Toesca (Direttore del Programma di Senologia Chirurgica presso l´Istituto Oncologico di Candiolo) e Carlo Alberto Benech (Responsabile Chirurgia robotica vertebrale- Humanitas-Cellini). Alle 18,30 Alessandro Beloli di Geopop, chiuderà la giornata con una lezione interattiva con il pubblico.

Programma completo di Health for Dreamers: https://trendsanita.it/category/health-for-dreamers/

