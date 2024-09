Aggressione a Torino Santa Rita: uomo accoltellato e preso a calci

TORINO – Una lite alla fermata del bus ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Nel pomeriggio di domenica 29 settembre, un 52enne è stato colpito con un oggetto contundente da un altro uomo di 32 anni, mentre si trovavano in corso Sebastopoli. Una volta a terra, la vittima è stata colpita ripetutamente anche con calci in faccia.

È probabile che si tratti i una discussione per questioni contingenti.

L’aggressore è stato immediatamente immobilizzato da una pattuglia di agenti del commissariato Barriera Nizza che passava da quelle parti.

La vittima, trasportata all’ospedale Molinette, non è in pericolo di vita.

