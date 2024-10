Due chilometri di libreria a cielo aperto, a Torino la XVII edizione di Portici di Carta

TORINO – 2 chilometri di libreria, oltre 120 appuntamenti, 68 librerie torinesi, 62 case editrici, 41 espositori “Il libro ritrovato”, 16 aree tematiche, 6 passeggiate letterarie: sono questi i numeri che caratterizzeranno la diciassettesima edizione di Portici di Carta, presentata oggi.

Accompagnati dal claim “A Torino la cultura è una passeggiata”, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 il centro di Torino e i suoi eleganti portici – tra via Roma, piazza San Carlo, piazza Carlo Felice, fino a Porta Nuova – , patrimonio architettonico e vanto della città piemontese, ospiteranno la manifestazione letteraria tra le più attese dell’autunno.

La città sabauda si trasformerà in una delle librerie all’aperto più lunghe del mondo e in una straordinaria festa della lettura. Senza dimenticare i più piccoli: per loro ci sono i Mini Portici.

Una prima anteprima, venerdì 11 ottobre, accoglierà Matteo Bussola, mentre venerdì 18 ottobre vedrà ospite Paula Hawkins, autrice del best seller internazionale La ragazza del treno (Piemme), che presenterà il suo nuovo thriller psicologico.

Nel fine settimana, quindi, spazio a librerie torinesi, fra indipendenti, di catena, remainders, antiquarie e bouquinistes, case editrici e espositori “Il libro ritrovato” (libri antichi e fuori catalogo), pronti ad accogliere lettrici e lettori di ogni età, oltre che turisti e visitatori.

Proporranno un percorso di lettura caratterizzato da aree tematiche per ogni gusto e passione: dalla narrativa alla saggistica, dai gialli ai fumetti, dai viaggi alla spiritualità e cultura orientale, dalla poesia alla storia e società, dalla scienza alle storie di genere, dalle letture per bambini, bambine, ragazze e ragazzi ai gialli, dall’arte alle lingue, alla storia locale, ai racconti.

Una edizione dedicata a Goliarda Sapienza

Portici di Carta, manifestazione ormai maggiorenne, dedica ogni sua ogni edizione a grandi protagonisti del mondo letterario: Calvino, Kundera, Fenoglio, Eco, Camilleri alcune delle grandi personalità della letteratura alle quali sono state dedicate le passate edizioni.

Questo anno Portici di Carta omaggerà la scrittrice, poetessa e attrice Goliarda Sapienza (1924-1996), a cent’anni dalla sua nascita. Amata in particolare per il capolavoro postumo L’arte della gioia (1998), che ha esordito con Lettera aperta (1967), romanzo sulla sua infanzia catanese, e che in L’università di Rebibbia (1983) narra il periodo trascorso nel carcere romano a seguito di un arresto per furto. Personalità poliedrica e complessa, Goliarda Sapienza ha lavorato con registi come Luigi Comencini, Alessandro Blasetti, Cesare Zavattini e Luchino Visconti, prendendo parte attivamente alla corrente del neorealismo italiano.

Iperborea: casa editrice ospite di Portici di Carta

La casa editrice ospite di quest’anno sarà Iperborea.

Casa editrice indipendente fondata da Emilia Lodigiani nel 1987 per far conoscere la letteratura dell’area nord-europea in Italia. Primi a esplorarla in maniera sistematica, si è potuto farlo con vasta libertà di scelta e una produzione di altissima qualità, che spazia dai classici e premi Nobel, inediti o riproposti in nuove traduzioni, alle voci di punta della narrativa contemporanea.

Oltre ai paesi scandinavi (Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia), Iperborea pubblica letteratura baltica, nederlandese, tedesca, canadese, islandese (incluse le antiche saghe medioevali).

E dopo aver fatto conoscere e amare a lettrici e lettori italiani la letteratura dell’area nord-europea, Iperborea recentemente si è aperta al mondo delle riviste culturali con The Passenger e Cose spiegate bene, a quello dei festival con I Boreali e alla letteratura per ragazzi con la collana I Miniborei.

Tra gli appuntamenti a Portici di Carta, Iperborea organizza la messa in scena dello spettacolo per bambine e bambini Tuono, il mio vicino gigante, tratto dal libro dello scrittore svedese Ulf Stark e ideato dalla compagnia teatrale Orto degli Ananassi, e porterà in Italia lo scrittore e poeta islandese Andri Snær Magnason, oltre che l’autore svedese Björn Larsson, tra le firme simbolo del catalogo Iperborea.

Tanti ospiti per l’edizione numero 17

Il programma culturale vedrà la presenza di ospiti italiani e internazionali, per tutte le età, tra cui: Marco Balzano e Marco Revelli; Rosi Braidotti e Giorgia Serughetti; Matteo Bussola e Fabio Geda; Cristina Cassar Scalia e il nipote Giulio; Diego De Silva e Luciana Littizzetto; Beatrice Del Bo con Marco Pautasso; Francesco Filippi e Gianni Armand-Pilon; Carlotta Fruttero e Teresa Cioffi; Paula Hawkins (UK); Björn Larsson (Svezia); Antonella Lattanzi; Andri Snær Magnason (Islanda) e Laura Pezzino; Rocco Papaleo; Luīze Pastore (Lituania); Stefano Tacconi e Maurizio Crosetti.

E con la partecipazione di Stefania Bertola, Guido Catalano, Valentina Farinaccio e Ester Viola, giurati del concorso A/R Andata e racconto organizzato dal Salone Internazionale del Libro e Gruppo FS.

A loro si aggiungono librai e libraie, bibliotecarie, bibliotecari, insegnanti e volontari da tutta Italia. Un caleidoscopico calendario di appuntamenti, caratterizzato da incontri, dialoghi, celebrazioni editoriali, dediche autoriali, passeggiate e degustazioni letterarie, laboratori per bambine e bambini, azioni pittoriche in piazza, letture ad alta voce. Portici di Carta si conferma così la manifestazione di promozione del libro e della lettura capace di coinvolgere tutti i soggetti della filiera.

I luoghi degli incontri saranno:

l’Oratorio San Filippo Neri

la Sala Immersiva e la Sala Turinetti di Gallerie d’Italia – Torino di Intesa Sanpaolo

la Sala Gonin della stazione di Porta Nuova (grazie alla collaborazione con Esselunga)

Piazza San Carlo con lo spazio Mini Portici con i punti del Centro Interculturale della Città di Torino e dei Portici della Legalità

Piazza Carlo Felice.

Tutti gli appuntamenti del vasto programma sono a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata sul sito del Salone salonelibro.it.

