Lo minacciano di farlo passare per un pedofilo per rubargli dei soldi: arrestati due uomini a Torino

TORINO – Gli agenti di polizia di Torino hanno arrestato due uomini accusati di tentata estorsione in concorso e denunciati per rapina in concorso.

La vicenda è iniziata quando un uomo di 45 anni ha conosciuto online una ragazza 19enne e, dopo alcuni giorni di messaggi scambiati sulla piattaforma di incontri, i due anni hanno deciso di vedersi per uscire insieme in centro a Torino. Durante l’appuntamento, la ragazza ha proposto all’uomo di andare in un locale in corso San Maurizio; tuttavia, durante la passeggiata verso il luogo, all’altezza dei Giardini Reali, la coppia è stata fermata dai due uomini in seguito arrestati, che hanno affermato di essere parenti della giovane ragazza. Dopo aver accusato l’uomo di essere uscito con un quindicenne, l’hanno intimato di dar loro una somma di 5000€ tramite bonifico istantaneo, minacciandolo di diffondere online i messaggi tra lui e la ragazza e di farlo passare per un pedofilo, nel caso in cui si fosse rifiutato di pagarli. Non riuscendo a eseguire l’operazione richiesta, i due aggressori hanno sottratto all’uomo il telefono e il portafoglio, contenente documenti e 240€ in contanti, continuando a chiedere altri soldi.

Il 45enne è poi riuscito a fuggire e a raggiungere un gruppo di amici, ma ha continuato a ricevere nuovi messaggi dai rapinatori. Così, fingendo di acconsentire alla loro richiesta, ha inviato loro la posizione in cui si trovava. Quando i due uomini sono arrivati e si sono resi conto della situazione, hanno tentato di scappare, ma una volante della polizia che era in zona, notando le richieste di aiuto, è intervenuta, fermando entrambi i rapinatori. I due uomini sono stati arrestati e il denaro rubato, ritrovato addosso a uno di loro, è stato restituito al legittimo proprietario.

