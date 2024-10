Tra il Cto e le Molinette di Torino c’è un drone che trasporta organi da trapiantare

TORINO – I droni sono arrivati anche negli ospedali o meglio tra gli ospedali. Infatti, oggi, martedì 1 ottobre, è stato effettuato il primo volo dal Centro Traumatologico Ortopedico di Torino alla Palazzina di Genetica delle Molinette. In tutto 500 metri sulle strade cittadine e il Po in modalità automatica.

La prova è stata effettuata in un momento di poco traffico e monitorato lungo tutto il tragitto. Si tratta della sperimentazione del progetto Indoor, usINg Drones fOr Organ tRansportation, promosso da Fondazione DOT – Donazione Organi e Trapianti e realizzato con il Centro Regionale Trapianti del Piemonte, PIC4SeR del Politecnico di Torino (PoliTo Interdepartmental Center for Service Robotics) e ABzero (start up innovativa e tecnologica, spin off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).

Non potrà sostituire in toto i trasporti ordinari effettuati in treno, aereo, elicottero e anche con la Lamborghini della Polizia di Stato, ma è sicuramente una nuova frontiera da esplorare. Per brevi tragitti il drone è sicuro, veloce e anche economico.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese