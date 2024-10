Iva Zanicchi in concerto al teatro Alessandrino di Alessandria

ALESANDRIA – Cantante dotata di grande grinta e passionalità, in grado di spaziare tra i generi musicali più diversi, dalla musica melodica, passando per la musica pop e le canzoni dedicate ai bambini, nel 1970 è stata definita da Alighiero Noschese come il pollice della canzone italiana insieme a Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva.

Soprannominata l’Aquila di Ligonchio e definita l’Amália Rodrigues italiana, fa parte del quintetto delle grandi voci femminili italiane degli anni sessanta e settanta. Si è esibita in alcuni dei più importanti teatri internazionali, come il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e il Teatro dell’opera di Sydney, è entrata nelle classifiche discografiche di svariati paesi e ha tenuto lunghe tournée in quasi tutto il mondo: Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Francia, Spagna, Turchia, Argentina, Cile, Brasile, Giappone, Grecia, Unione Sovietica, Bulgaria, Malta, Romania e Cecoslovacchia.

Per lei hanno scritto, tra gli altri, Cristiano Malgioglio, Franco Califano, Paolo Conte, Lucio Battisti, Carla Vistarini, Roberto Vecchioni, Mogol, Umberto Balsamo, Umberto Bindi, Shel Shapiro, Giuni Russo, Donatella Rettore, Zucchero Fornaciari, Pino Donaggio, Mariella Nava, Tiziano Ferro e gli Avion Travel.

Il concerto

Domenica 27 Ottobre, alle ore 17.00 presso il teatro Alessandrino di Alessandria, Iva Zanicchi presenterà la prima data della Stagione “Sogno o Teatro” organizzata ogni anno dal Gruppoanteprima.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese