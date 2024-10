Meteo Piemonte: tornano le nuvole, domani piogge e temporali

PIEMONTE – Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, una vasta area depressionaria si estende dalla penisola scandinava ai Pirenei determinando sulla nostra regione per il pomeriggio odierno condizioni caratterizzate da annuvolamenti irregolari alternati a temporanee schiarite e precipitazioni sostanzialmente limitate alle vallate alpine e al settore sudorientale.

Dalle prime ore di domani è atteso un peggioramento via via più esteso, con precipitazioni più intense previste sul settore meridionale della regione, in particolare tra Cuneese ed Astigiano. Un progressivo miglioramento interverrà da metà pomeriggio a partire da ovest, con fenomeni residui a fine giornata sul settore orientale.

Variabile venerdì, con precipitazioni generalmente deboli sparse sul settore orientale e rovesci da metà giornata su zone montane e pedemontane alpine tra il Cuneese ed il Biellese. Più stabile e soleggiato sabato.

