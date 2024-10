Rowing Regatta, Università di Torino e Politecnico si sfidano nelle acque del Po

TORINO – Venerdì 4 ottobre sulle rive del fiume Po torna la Rowing Regatta, la sfida storica a colpi di remo tra gli equipaggi dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino che avrà nuovamente come special guest l’equipaggio di ESCP Business School, che dal 2022 dà un respiro internazionale alla manifestazione.

L’edizione 2023 ha visto la vittoria di UNITO su POLITO ed ESCP nella gara maschile, portando così l’Albo d’Oro della manifestazione sul punteggio di 16 a 10, a vantaggio dell’Università. La gara femminile ha visto trionfare l’equipaggio di POLITO su UNITO ed ESCP. Una novità per questa edizione sarà la prima sfida sul Po tra i docenti del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino nel 4 di coppia mix (la gara che si effettuerà in un’unica manche e prenderà il via al termine della sfida femminile).

Il programma dell’edizione 2024

ore 16,50 BENEDIZIONE DELLE IMBARCAZIONI presso il Rettorato UNITO (via Verdi 8, Torino), a cura dell’équipe della pastorale universitaria

ore 17,00 SFILATA IMBARCAZIONI

ore 18,00 XXVII ROWING REGATTA

4 DI COPPIA FEMMINILE UNITO-POLITO-ESCP

8+ MASCHILE UNITO-POLITO-ESCP

La novità 2024 è la prima edizione della sfida sul Po tra i docenti del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino nel 4 DI COPPIA MIX (gara che si effettuerà in un’unica manche e prenderà il via al termine della sfida femminile)

a seguire PREMIAZIONI @Murazzi del Po

La prima sfida sul fiume Po sarà quella femminile nel 4 di coppia alle 18.00, a seguire quella tra i docenti del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino nel 4 di coppia mix ed in chiusura quella nell’8+ maschile. Per gli equipaggi saranno tre le prove sulla distanza di 400 mt. (dal Ponte Vittorio Emanuele I – piazza Vittorio Veneto, al ponte Umberto I – corso Vittorio Emanuele II). Le tre gare sono tutte disputate in controcorrente. La vittoria andrà a chi ottiene i migliori piazzamenti nelle tre manches.

EQUIPAGGI 2024

8+ maschile

POLITECNICO

Massimo Giacobbe (Ingegneria Elettronica – CUS Torino): bronzo Giochi Universitari Europei 2024

Francesco Sessa (Ingegneria Gestionale – Amici del Fiume): bronzo Giochi Universitari Europei 2024

Giuseppe Barbagiovanni (Ingegneria Energetica – Armida): bronzo Giochi Universitari Europei 2024

Paolo Falossi (Ingegneria Aeronautica – Esperia): Vice Campione del Mondo Universitario 2024

Alberto Ciavarro (FQ – Caprera): 10° posto al Campionato del Mondo 2024 Under 23

Emilio Pappalettera (Architettura – Armida): Vice Campione del Mondo 2024 Under 23

Pietro Zampaglione (FQ – Armida): Vice Campione del Mondo Junior 2024 – Campione Europeo Junior 2024

Matteo Tarro Genta (Ingegneria Informatica – CUS Torino)

Tim. Alessandra Faella (Ingegneria Civile, Pegaso – Marina Militare/CUS Torino): 7° posto Giochi Olimpici Parigi 2024

UNIVERSITA’

Matteo Tonelli (Scienze Politiche e Sociali – AGON CUS Torino): Campione del Mondo Universitario 2024

Alessandro Gardino (Economia Aziendale – Armida): Vice Campione del Mondo 2024 Under 23/ Campione del Mondo Universitario 2024

Stefano Pinsone (Osteopatia – Cerea): Vice Campione del Mondo Universitario 2024

Francesco Bardelli (Osteopatia – Cerea): Vice Campione del Mondo Universitario 2024

Simone Pappalepore (Economia e Statistica – AGON CUS Torino): Vice Campione del Mondo 2024 Under 23/ Campione del Mondo Universitario 2024

Tito Christoforakis (Giurisprudenza – CUS Torino): 8° posto Mondiali Junior 2023

Pietro Barbero (Scienze e Tecnologie Agrarie – Armida): Campione Italiano Senior 2024

Andrea Cagnassone (FQ – Caprera): Vice Campione Europeo Junior 2024

Tim.: Cecilia Ferrari (Beni Culturali – CUS Torino): Argento Europeo 2024 Under 23

ESCP BUSINESS SCHOOL

Paul Emile Biral (Master in Management – CLUB AVIRON ESCP): 6° posto Campionato Francese Universitario

Edouard De Blanpré (Master in Management – CLUB AVIRON ESCP): 6° posto Campionato Francese Universitario

Adam Hemberg (Bachelor in Management – CLUB AVIRON ESCP): Vincitore della gara di double scull della Lundsberg Boarding School (Il doppio)

Edouard Lepron (Master in Management – CLUB AVIRON ESCP): 6° posto Campionato Francese Universitario

Theo Mader (Master in Management – CLUB AVIRON ESCP): 6° posto Campionato Francese Universitario

Luca Osculati (Master in Management – CLUB AVIRON ESCP): 6° posto Campionato Francese Universitario

Eric Rossi Patriarca (Pre-Master in Management – CLUB AVIRON ESCP): 6° posto Campionato Francese Universitario

Pierre Thomas (Master in Management – CLUB AVIRON ESCP): 6° posto Campionato Francese Universitario

4 di coppia femminile

POLITECNICO

Silvia Crosio (Ingegneria Meccanica – Amici del Fiume): Bronzo Europeo Assoluto

Irene Gattiglia (FQ – Cerea): sesto posto ai Campionati del Mondo U23 2023

Alice Dorci (FQ – AGON CUS Torino): Vice Campionessa del Mondo Universitaria 2024

Giorgia Gregorutti (Ingegneria Gestionale – CC Saturnia): Bronzo Mondiali Junior 2024

UNIVERSITA’

Khadija Alajdi El Idrissi (Master 1° liv. Assistenza Infermieristica in Terapia Intensiva e Pronto Soccorso; Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche – AGON CUS Torino): Campionessa Italiana Senior 2024

Anita Rosa Boldrino (Scienze e Tecnologie Agrarie – Caprera): Vice Campionessa del Mondo Universitaria 2024

Gaia Colasante (Scienze della Comunicazione – AGON CUS Torino): Campionessa del Mondo Universitaria 2024

Clara Massaria (Ottica e Optometria – AGON CUS Torino): Vice Campionessa del Mondo Universitaria 2024

ESCP BUSINESS SCHOOL

Anna Bourgeois (Master in Management – CLUB AVIRON ESCP): Bronzo Campionato Francese Universitario

Silvia Maifrini (Master in Management – CLUB AVIRON ESCP) Club Aviron

Paola Ranieri (Master in Management – CLUB AVIRON ESCP) Club Aviron

Matilde Cardinali (Master in Management – CLUB AVIRON ESCP): Bonzo ai Campionati Italiani

4 di coppia mix docenti

POLITECNICO

Alberto De Marco: Ingegneria Gestionale e della Produzione – Amici del Fiume

Marco Bassani: Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio e delle Infrastrutture – Armida

Elena Comino: Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio e delle Infrastrutture – CUS Torino

Connie Contrafatto: FQ – CUS Torino

UNIVERSITA’

Claudio Lovisolo: Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – Cerea

Andrea Iacona: Filosofia e Scienze dell’Educazione – CUS Torino

Elena Belluso: Scienze della Terra – Caprera

Serena Quattrocolo: Giurisprudenza – CUS Torino

La storia della Rowing Regatta

La Rowing Regatta risale al lontano 1997, prima edizione dell’evento. È diventata un appuntamento classico dell’autunno torinese e venerdì 4 ottobre 2024 festeggerà la sua ventisettesima edizione. Il Centro Universitario Sportivo torinese ha pensato ad una manifestazione simile alla storica sfida tra le prestigiose università inglesi di Cambridge e Oxford (che dal XIX secolo si svolge sulle acque del Tamigi) al fine di promuovere l’appartenenza agli Atenei, lo sport universitario torinese e il canottaggio, e contemporaneamente legare entrambi alla cultura e alla storia che caratterizzano la città sabauda. La sfida remiera britannica ha ispirato il CUS Torino che ha fatto propria questa tradizione dando la possibilità a studenti universitari sportivi di ottenere soddisfazioni ed emozioni dall’attività di rowing sul nostro territorio. Nel 2023 la gara maschile è stata vinta dall’Università di Torino che ha portato l’Albo d’Oro dell’evento sul punteggio di 16 a 10, sempre a vantaggio di UniTo. La gara femminile ha invece visto il Politecnico avere la meglio sull’Università ed ESCP.

