VivoIn: il sito che racconta in maniera diversa Barriera di Milano e Borgo Aurora

TORINO – Il sito Vivo In Barriera – Vivo In Aurora vuole creare una rete reale e virtuale per la promozione delle attività sociali e culturali nei quartieri di Barriera di Milano e di Borgo Aurora della zona nord di Torino.

I due quartieri, Barriera e Aurora, hanno moltissime realtà attive come associazioni, collettivi, iniziative private innovative che permeano il territorio. Le iniziative e le azioni hanno però poca visibilità, le informazioni non arrivano agli utenti. Le tante attività che si organizzano nell’area risultano dispersive e hanno poco impatto sull’immagine che il quartiere mostra di sè.

La rete vuole quindi essere uno strumento di scambio, condivisione e messa in comune di idee, informazioni, esperienze, mezzi e volontà per rafforzare le azioni individuali e collettive, per evitare concorrenze e sovrapposizioni di eventi e iniziative. Per dare più efficienza e visibilità alle forze di cambiamento dei due quartieri.

