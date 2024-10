Chiuse le indagini sul caso Ferragni e pandoro Pink Christmas, Balocco chiederà l’archiviazione

FOSSANO – Tramite una nota ufficiale, il collegio di difesa di Alessandra Balocco, legale rappresentante dell’omonima società, composto dagli avvocati Alessandro Pistochini e Alessandra Bono, dichiara di aver preso atto della conclusione delle indagini che darà la possibilità di accedere a tutti gli atti e di esercitare a pieno le proprie prerogative difensive.

In quasi cento anni di storia, Balocco S.p.A. ha sempre rispettato i suoi consumatori che sono la forza dell’azienda. Il collegio di difesa ha piena fiducia nel lavoro della magistratura ed è convinto di dimostrare la correttezza dell’operato della propria assistita e di convincere il Pubblico Ministero a formulare una richiesta di archiviazione.

Chiuse le indagini: ingiusto profitto per 2,2 milioni per Chiara

La procura di Milano ha chiuso le indagini relative al caso Ferragni-Balocco. Al centro dell’inchiesta, coordinata dal pm Cristian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco e condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, ci sono i casi di presunta pubblicità ingannevole legata alle vendite mascherate con iniziative benefiche del pandoro Balocco ‘Pink Christmas’ e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ora si attende la richiesta di processo per le persone indagate.

La procura ha notificato l’avviso di chiusura indagini, oltre che per Chiara Ferragni, anche per l’ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco e l’imporenditore Francesco Cannillo per i reati di “truffa continuata e aggravata”.

