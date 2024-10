É morto Alberto Perino, attivista e portavoce del movimento No Tav

TORINO – Alberto Perino, attivista del movimento No Tav, è morto a 78 anni. Perino cominciò la sua attività di resistenza alla fine degli anni ’80, quando aderì alle prime proteste contro la Torino-Lione. Abitava in val di Susa, dove per lungo tempo fu impiegato di banca; ispirandosi a una condotta non violenta, lo storico attivista valsusino divenne uno dei portavoce dei No Tav, partecipando anche a diverse azioni di sabotaggio che lo costrinsero ad essere processato. Una su tutte: la protesta del 5 dicembre 2005; in questa occasione, il movimento contrario alla Tav aveva allontanato i mezzi pesanti installati nella piana di Venaus (e le forze dell’ordine che li accompagnavano). É stata definita “la presa di Venaus”.

I suoi funerali si svolgeranno in forma privata.

